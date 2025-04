Beijo de Nuno Brio e Lisa Schincariol é comentado pelos rivais... poucos acreditam que haja sentimento

No Big Brother, no quarto, a Carina conta que a Inês disse que se a Lisa ficasse na casa haveria beijo e o que é facto é que isso aconteceu. O Manuel Rodrigues recorda que foi uma aposta e a Carina pede ao concorrente para não ser sonso. Para a Carina, a Lisa está totalmente perdida e vai fazer jogo de casal com o Nuno, afirmando que não é genuíno e nenhum dos dois vai admitir. A Sara pede para o Manuel Rodrigues dar a sua opinião e a Carina atira que o concorrente vai sempre proteger a Lisa. No confessionário, o concorrente refere que não quer acreditar que seja estratégia por parte da Lisa aproximar-se do Nuno. Pouco depois, a Carina conta que o Nuno e a Lisa estão na mesma cama e a Sara condena o casal. Já o Manuel Rodrigues, considera que é “real”. A Carina recorda a forma como o Nuno mandou calar a Adrielle na última gala e a brasileira remata que o adversário já a quer calar há muito…

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

