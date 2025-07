Beijo no pescoço? Afonso Leitão põe travões a Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Catarina Miranda protagonizou um momento ousado ao tentar beijar Afonso Leitão no pescoço. O concorrente reagiu com boa disposição, mas rapidamente travou o avanço da colega. Em tom de brincadeira, Afonso lançou uma frase que arrancou risos: “Olha que os outros vão ficar com ciúmes!

O Big Brother Verão começou na segunda-feira passada, 30 de junho, mas já houve uma desistência. André Filipe não estava a sentir-se bem dentro da casa e desistiu abandonar a experiência.

Uma vez que o concorrente desistiu, restam agora três nomeados em risco de abandonar a casa no próximo domingo.



Vote já para salvar:



AFONSO – 761 20 20 01

DANIELA – 761 20 20 06

MARTA – 761 20 20 11

Acompanhe por aqui todas as novidades ao minuto.