Beijos e carícias pela manhã. Nada abala o amor de Diogo Bordin e Carolina Braga

No Big Brother, Diogo Bordin e Carolina Braga acordam muito agarradinhos. Aina na cama, Diogo Bordin dá várias carícias à amiga especial. O amor entre os dois segue forte, depois de ser testado na última gala.

Recorde-se que Diogo Bordin teve um encontro inesperado com o «ex-namorado' de Carolina Braga. O concorrente ficou muito nervoso. Já Carolina Braga ficou em choque. O que eles não é sabem é que se tratava apenas de um ator e de uma brincadeira do anfitrião do programa.

VEJA TAMBÉM: Já viu a queda viral desta concorrente do Big Brother? Aconteceu em direto e deixou todos sem ar