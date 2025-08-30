Beijos e mãos atrevidas deixam Afonso incomodado: «Não vai haver nada, tira a mão»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda faz nova investida sobre Afonso Leitão. Na hora de dormir, a concorrente deu um abraço apertado ao amigo e encheu-o de beijos na cara. Ainda lhe sussurrou ao ouvido, deixando-o a rir à gargalhada. No fim, o concorrente volta a dar-lhe uma 'barra'. Veja tudo.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

