Bernardina Brito faz revelação: «Bati no fundo...»

Bernardina Brito, de 32 anos, ex-concorrente da Casa dos Segredos, recorreu às redes sociais para fazer uma partilha surpreendente sobre os quilos que ganhou na Páscoa.

Numa altura em que está muito diferente - após ter perdido muito peso e ter feito uma cirurgia para redefinir a silhueta - Bernardina confessou que comeu demais nesta época festiva e isso refletiu-se na balança, que não perdoou.

«Tenho que vos fazer uma pergunta: Quem é que já foi para cima da balança depois da Páscoa. Porque eu fui hoje de manhã e bati no fundo, bati mesmo no fundo. Eu engordei três quilos. E com isto o peso na consciência foi tão grande que começámos em dieta», afirmou a ex-concorrente, nas stories do Instagram.