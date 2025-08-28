Bernardina Brito mostra o resultado do primeiro procedimento estético aos 32 anos

Bernardina Brito decidiu recorrer ao botox pela primeira vez aos 32 anos. A ex-concorrente da Casa dos Segredos, do Big Brother – Duplo Impacto e do Dilema revelou nas redes sociais que o procedimento foi feito para corrigir uma antiga insegurança nos lábios.

Na descrição do vídeo onde mostra o resultado, Bernardina confessou: «É verdade, tive coragem ao fim de 32 anos». A influenciadora explicou ainda que procurava um resultado discreto: «Quero algo que fique o mais natural possível, mas acima de tudo que me faça sentir mais confiante na hora de tirar uma fotografia».