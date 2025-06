No Big Brother, Luís Gonçalves passa-se com Diogo Bordin porque o modelo brasileiro estava a rir-se. «Comporta-te mas é como um homem, armas-te em anjinho e estás aqui a rir a gozar com um gajo... faz-te um homem», atirou.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar. A noite passada ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!