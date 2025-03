Big Brother 2025: Erica Reis critica a «postura forçada» de Carolina Braga

No quarto da Casa, a Érica comenta com o Tomé que não se arrepende de, no primeiro dia, ter dito que a postura da Carolina é forçada. Considera que a concorrente tem uma personalidade vincada e por vezes só fala para aparecer.

Ao mesmo tempo, no jardim da Casa, o Diogo constata que a Carina tem estado mais distante, depois de saber que seria uma das escolhas para ser expulsa. A Carina mostra-se surpreendida, atirando que se tem mostrado cada vez mais.

São 20 os concorrentes que estão no Big Brother 2025. O histórico reality show da TVI está de regresso à TVI, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato que mudou a história de televisão em Portugal.

VEJA TAMBÉM: Cara com cara. Estes dois concorrentes do Big Brother vivem momento de grande tensão