Big Brother apanha tudo! Carolina Braga e Diogo Bordin trocam confidências: «Tens cara de safadão»

No Big Brother, durante uma conversa descontraída na cama, Carolina Braga e Diogo Bordin trocaram confidências cúmplices e até algumas provocações. A concorrente surpreendeu ao lançar: «Tens cara de safadão!», arrancando risos de Diogo. Carolina afirmou que Diogo é mais extrovertido do que aparenta. O clima entre os dois ficou leve, divertido… e com um toque de flirt.

Os nomeados desta semana são quatro. Vote para salvar!

Carina Frias - 761 20 20 02

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 760 20 20 12

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

