Há 1h e 58min

No Diário do Big Brother – Desafio Final, o Big Brother lança um último desafio na tarefa semanal, no entanto, a força de vontade não é suficiente, e acabam mesmo por perder a prova. Enquanto, o António, o Francisco, o Carlos e a Joana estão no carro fechados, o Miguel goza o prato e ri à gargalhada acabando por tropeçar e cair.