Big Brother desafia concorrente a convencer os colegas que o seu primeiro amor foi... uma ovelha. Eis o resultado hilariante

No «Big Brother 2025», durante a emissão do «Última Hora» conduzido por Alice Alves, assistimos a imagens hilariantes dos concorrentes. Na cozinha, o Tiago conta ao Diogo e ao Nuno que sonhou com a sua ovelha e revela ter imensas saudades do animal. O concorrente acaba por admitir que tem um amor platónico pela sua ovelha Choné, contando um pouco da história entre os dois. No confessionário, o Nuno ri à gargalhada com a revelação do Tiago. Depois de ouvir as características da ovelha do Tiago, o Manuel Rodrigues tenta imitar o animal, proporcionando um momento divertido. O que ninguém sabe é que o Tiago cumpre o desafio secreto de convencer os colegas de que o seu primeiro amor platónico foi uma ovelha.

