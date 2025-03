Big Brother dispara alerta após primeira prova semanal!

A primeira prova semanal do Big Brother 2025 foi mal-sucedida e obrigou à intervenção do próprio do Bi Brother. Esta quinta-feira, dia 27 de março, viveu-se um momento de tensão em direto. Foi no programa Especial que Cláudio Ramos mostrou imagens polémicas, nas quais é visível que a prova semanal foi um desastre.

Big Brother informou os concorrentes que a prova foi mal-sucedida. O soberano confrontou os concorrentes com o seu comportamento ao longo dos últimos dias.

«As imagens não deixam margem para dúvidas. As falhas foram mais do que muitas. Ora porque não estavam a dançar, ora porque dançavam sem as saias vestidas, ora porque demoravam horas e horas para estarem prontos, ora porque estavam mais do que duas pessoas, de cada vez, em cima da plataforma», explicou o Big Brother, que se mostrou triste com «a falta de entusiasmo e empenho neste desafio».

Ainda estamos na primeira semana, mas os concorrentes não deram tudo na missão pedida. Como consequência, ganharam «zero BBs» e «não há lista de compras para ninguém».