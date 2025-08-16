No Big Brother Verão, vive-se um verdadeiro momento de tensão que obrigou à intervenção do anfitrião. Kina perde paciência com as bocas de Afonso e Catarina Miranda. A concorrente chega ao limite e levanta-se para cima de catarina Miranda. «Eu tenho filhos porque não os abortei». O Big Brother é obrigado a repor a ordem na sala. Veja o vídeo.
Big Brother é obrigado a repor a ordem em confusão grave entre Kina e Miranda
Hoje às 08:05
