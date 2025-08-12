Big Brother exalta-se com concorrentes e Bruna acaba em lágrimas «Peço desculpa»

No Big Brother Verão, após o fim do Especial, o caos toma conta da casa. Kina chora, enquanto Miranda e Afonso a acusam de se fazer de vítima, ser má e ofender os colegas. A concorrente grita, chamando-os de monstros, e Bruna exalta-se pedindo o fim das discussões. Com todos a gritar, o Big Brother intervém exigindo calma. Bruna chora e pede desculpa, enquanto Kina, em pranto, afirma estar muito magoada por ser constantemente provocada e nunca ter sido tratada assim. Transtornada, Bruna desabafa com Ana e Jéssica sobre o fracasso da sua liderança. Na esplanada, Miranda e Afonso dizem não se arrepender de nada, e Catarina mostra-se orgulhosa do percurso dos dois.
Na noite desta segunda-feira, Bruno de Carvalho foi expulso pelo Big Brother depois de ter dado um pontapé a Afonso Leitão. Desde então, os ânimos estão ao rubro.
Ontem ficaram ainda quatro concorrentes nomeados. Vote para salvar o seu favorito:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
