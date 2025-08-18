Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento

No Big Brother Verão, na liderança de Ana o Big Brother anuncia a nova tarefa semanal: Congelar ou ignorar o óbvio. Uma dinâmica que promete testar os concorrentes, levá-los ao limite e dar muito que falar dentro da casa.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
