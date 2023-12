Big Brother: Iasmim Lira revela quem acha que vai sair no próximo domingo. Saiba aqui.

Hoje às 12:19

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Iasmim Lira, para dar a sua primeira entrevista depois de ser a menos votada pelo público português e abandonar a casa do Big Brother. Cristina Ferreira questiona a ex-concorrente sobre quem acha que será expulso no próximo domingo.

A gala do Big Brother ficou marcada pela expulsão de Iasmim Lira e pela atribuição de um passaporte para a final. Joana Sobral foi a grande sortuda, tendo já garantido um lugar no grupo de finalistas, que ainda se vai formar.

Dentro da casa, o passaporte para a final gerou reações díspares: Joana gritou eufórica e Francisco Monteiro abandonou a sala, visivelmente irritado. Veja o momento.

Francisco Monteiro ficou indignado com as escolhas de alguns colegas da casa durante a gala, admitindo sentir-se «tremendamente injustiçado».

Não se esqueça de que está nas mãos do público decidir quem é o próximo concorrente a abandonar a casa do Big Brother. Saiba quem são os nomeados desta semana.

O trio da «montanha-russa»: Márcia Soares e Joana Sobral estiveram em provocações com Francisco Monteiro durante a gala! Saiba tudo.