Big Brother impede Luís Gonçalves de abandonar dinâmica a meio: «Sente-se lá»

No Big Brother, o Manuel Cavaco dá início a uma Auditoria Interna para que os concorrentes justifiquem as suas atitudes e tomem uma posição perante os últimos acontecimentos. O líder recorda que, tanto a Carina como a Lisa foram condenadas por não dizer as verdades ao Luís, nomeadamente quando o ex-militar foi acusado de ter uma atitude machista. O Luís começa a ficar visivelmente incomodado com o assunto, ameaçando abandonar a sala. A Carolina assume que errou ao dizer que o Luís era machista, no entanto, considera que, quando o concorrente pede sempre ao Diogo para a retirar das discussões, isso são comportamentos machistas. O Luís revolta-se e a Carolina atira que não consegue falar. O Nuno também se insurge contra o ex-militar e os dois voltam a gritar um com o outro. Por fim, o Luís constata que a matilha voltou…

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

