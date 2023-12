Há 1h e 55min

No Big Brother, os finalistas - Joana Sobral, Francisco Monteiro, Hugo Andrade, André Lopes e Márcia Soares – acordam para a última semana na casa mais vigiada do País. O anfitrião deixa um desafio ao grupo: procurar caixas no jardim e formar uma frase. Depois disso, os concorrentes cumprem a proposta do soberano, todos menos Francisco Monteiro, que continua no quarto…