Ontem às 19:09

No «Goucha», «Especial Natal», recebemos os familiares dos concorrentes do Big Brother 2023. Lúcia Figueiredo, mãe de Joana Sobral faz confissão sobre a filha. Cláudio Ramos confronta mãe de Joana sobre Monteiro: «Eu acho que ela olha para ele com olhar de quem gosta dele». Veja aqui a resposta.