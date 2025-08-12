Big Brother perde as estribeiras com concorrentes: «Passou-se mesmo»

No Big Brother Verão, a noite desta segunda-feira, dia 11 de agosto, foi de extremos e Bruno de Carvalho acabou a ser expulso diretamente devido a um pontapé ao colega Afonso leitão. Maria Botelho Moniz e o Big Brother fizeram um duro aviso aos concorrentes devido aos comportamentos incorretos. Contudo, começou tudo aos gritos. O que levou o Big Brother a intervir uma vez mais. «O Big passou-se. A forma como ele falou. Ele está triste», contou Jéssica.