Big Brother surpreende os concorrentes: «O passaporte para a Final está a subir à cabeça de Viriato?»

No Especial Big Brother Verão, o anfitrião surpreende a casa com frases anónimas escritas pelos concorrentes e dirigidas uns aos outros. A primeira é: O passaporte para a Final está a subir à cabeça de Viriato? Veja as reações da sala!
Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!