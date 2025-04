Bluff de Diogo Bordin resulta... Carolina Braga fica em pulgas para assistir às imagens que ele viu no confessionário

No Big Brother, Carolina pergunta o que aconteceu no confessionário, «vieste com uma cara...», Diogo diz que não pode falar, mas viu momentos dos dois, «mas está tudo bem, por um lado eu vi que não estou louco, mas está tudo certo».

O concorrente diz que está tudo certo e já conversaram... Carolina diz que em nenhum momento disse que o amigo estava louco, Diogo diz que já conversaram e já deixaram tudo para trás, «não?», Carolina abana a cabeça dizendo que sim. Carolina questiona porque falaram de si sem estar presente, Diogo diz que não falaram de Carolina mas sim dele. A concorrente insiste em saber o que o concorrente viu, «imagens com uma musiquinha de maldade», o concorrente nega e diz que falaram muito sobre ele próprio. Diogo ri e Carolina pergunta o porquê, Diogo diz que está a rir da cara da amiga... afirma que apenas fizeram perguntas e acabou por dizer que são apenas amigos e está tudo certo. Diogo pergunta porque Carolina está preocupada, a concorrente diz que achava justo também ter visto e saber o que se passou...

Diogo diz que então Carolina tem que pedir para ir também, a concorrente diz que prefere não o fazer. Diogo diz que está tudo certo. No jardim, Diogo conversa com Manuel Cavaco. Diz-lhe que viu imagens em que o concorrente falava bem dele e gostou do que viu. Carolina junta-se à conversa e fala com Cavaco, que lhe diz que ela está muito pensativa nesta gala. Ainda no jardim, Carolina e Diogo conversam novamente. A concorrente insiste novamente em saber o que o concorrente viu no confessionário, Diogo diz que viu Carolina a chamá-lo de bipolar e ri...

Cavaco junta-se novamente e Diogo diz que gosta mais de Manuel Cavaco, o concorrente pede que não diga isso, pois fica tímido. Carolina diz que ao menos olhou para Cavaco quando chegou, mas para si não, Diogo diz que está a deixar a concorrente nervosa... Carolina pede que Diogo conte tudo, o concorrente diz que não pode.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

