Bocas abertas, lágrimas e muito espanto. Ninguém esperava por esta expulsão

Solange Tavares foi a concorrente expulsa da casa do Big Brother na gala deste domingo do Big Brother, dia 1 de junho. Todos ficaram em choque, incluindo a própria concorrente. As demonstrações de espanto foram mais do que muitas. Houve lágrimas, abraços e muitas bocas abertas.

Veja aqui o momento em que Solange Tavares é expulsa da casa do Big Brother.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

Acompanhe todos os desenvolvimentos do Big Brother no Ao Minuto.