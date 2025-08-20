VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Bola de Berlim invade a casa e Jéssica não contem o riso

No Big Brother Verão, durante a prova semanal de “Ignorar o Óbvio”, uma gigante Bola de Berlim invade a casa, deixando os concorrentes em choque. Jéssica não consegue conter o riso e protagoniza um dos momentos mais divertidos da tarefa.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Big Brother
  • Há 3h e 32min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

03:32

Descubra aqui o que une Kina à família de Mickael Carreira... e que nem o cantor sabia

19:53
03:20

Miranda assume paixão por Afonso e garante: «Ele sente o mesmo por mim»

19:53
04:12

«Eu quero ir o mais longe possível com ela»: Afonso Leitão desabafa sobre Catarina Miranda

19:36
01:33

Concorrentes interagem com Mickael Carreira e o cantor afirma «Eu estava nervoso»

19:20
04:11

Mickael Carreira invade a casa do Big Brother e as reações são surpreendentes

19:19
03:03

A cadela Badu invade o jardim com uma moeda e Afonso acaba por entregá-la a Miranda.

18:50
Mais Vídeos

Mais Vistos

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01

«Feito pelo meu amor»: O jantar saudável e delicioso que João Monteiro fez para Cristina Ferreira

Hoje às 11:01

Imagens inéditas: A pastelaria de Kina que fez um grande sucesso em Espanha

17 jul, 10:18

Quer atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre consigo. Kina ensina tudo

Hoje às 11:57
00:55

Miranda usa Afonso para picar Jéssica, mas leva tampa do amigo: «O desespero!»

Hoje às 14:58
Ver Mais

Notícias

Grávida, Claudia Nayara mostra a barriga, mas nem tudo são boas notícias

Há 1h e 0min

Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda

Há 2h e 4min

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Há 3h e 16min

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Hoje às 16:26

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Hoje às 16:22
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Grávida, Claudia Nayara mostra a barriga, mas nem tudo são boas notícias

Há 1h e 0min

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

Há 1h e 0min

Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender

Há 3h e 16min

João Monteiro prepara jantar saudável para Cristina Ferreira. E este ingrediente vai surpreender

Hoje às 16:26

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Hoje às 16:22
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau lança desafio inédito: fãs vão ajudar a escolher nome da filha recém-nascida!

Há 3h e 27min

António Leal e Silva lança indireta sobre proximidade com Diogo Bordin: "Estou a achar chiquíssimo"

Hoje às 16:24

Um dia após o parto, mulher de Francisco Macau mostra o corpo: "Adeus, barriguinha!"

Hoje às 15:00

Casa do "Big Brother Verão" abre portas: saiba quem vai entrar!

Hoje às 14:32

Famosos fazem "casting" inesperado para cantar n'O Sol da Caparica

Hoje às 12:49
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Pedro Bianchi Prata celebra 51.º aniversário rodeado de amor, com Maria Botelho Moniz e o filho Vicente

Hoje às 16:22

Amor e emoção: As fotos do aniversário de Pedro Bianchi Prata com Maria Botelho Moniz e o filho

Hoje às 16:21

Esta é a data final do Big Brother Verão: e o dia é surpreendente

Ontem às 17:19

Na final do Big Brother Verão vai acontecer algo inédito. E nós contamos-lhe tudo

Ontem às 17:18

Catarina Miranda está a tentar o papel de rejeitada? Maria Botelho Moniz aperta com a concorrente

17 ago, 22:21
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais