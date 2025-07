Bomba! Daniela Santos entra na casa e Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem a cara. Veja as reações

Bomba no Big Brother Verão! Daniela Santos entrou na casa e o impacto foi imediato — Afonso Leitão e Catarina Miranda ficaram visivelmente chocados tal como Jéssica Vieira. Nas redes sociais, parece que circularam alegações de que Daniela e Afonso já teriam tido algo no passado. A tensão no ar não passou despercebida aos colegas, que já comentam a formação de um possível quarteto explosivo. A entrada de Daniela promete baralhar relações e incendiar o jogo!

É noite de gala no Big Brother Verão e a de hoje promete deixar todos colados ao ecrã! Com Maria Botelho Moniz ao leme, prepare-se para uma noite recheada de reviravoltas, emoções à flor da pele e surpresas que ninguém está à espera.

Quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa… e é o público que decide quem continua na casa.

VOTE PARA SALVAR O SEU FAVORITO:

ANA CATHARINA — 761 20 20 02

KINA — 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA — 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO — 761 20 20 15