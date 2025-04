Bomba-relógio! Nuno Brito provoca: «Se ele não estivesse a ser filmado, já tinha saltado para cima de ti»

No Big Brother, a casa está ao rubro e os ânimos estão exaltados! Após uma manhã de conflitos, em que os protagonistas foram Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues, mas não só. Nuno Brito entra em cena, e a discussão sobe de tom. Nuno entra em defesa de Manuel e faz acusações a Luís, e ainda acrescenta "se ele não estivesse a ser filmado, já tinha partido para cima de ti". Manuel continua a 'picar os miolos' de Luís, e diz que este é "perigoso" e "intimidador". Nuno Brito chega mesmo à imitar a postura física de Luís quando está a discutir com os colegas. Manuel acusa Luís de fazer "jogo sujo".

No último domingo, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

