Braço de ferro entre Bruno Savate e Érica Silva! Veja aqui

Há 2h e 39min

Depois de ser ignorada pelo Líder, a Érica decide autoavaliar-se, no entanto, o Savate não aprecia a atitude e decide retirar a fotografia da Érica do quadro. Longe de terminar este braço de ferro, a Érica volta a colocar-se no quadro e o Savate ignora-a. Já na esfera, a Érica garante a Bárbara estar tranquila e admite não querer conversar com o antagonista pois sabe que o concorrente vai querer levar a sua avante. Ao mesmo tempo na sala, o líder atribui mais um cartão vermelho à Débora por não estar novamente na cozinha.