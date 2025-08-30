Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado

No Big Brother Verão, o Big Brother lançou uma nova dinâmica. Mas Catarina Miranda e Afonso Leitão decidiram virar o jogo: em vez de protegerem o que era seu, uniram forças numa estratégia ousada, sabotar os colegas. O principal alvo? O gelado de Viriato Quintela. A dupla tentou de tudo para o destruir, mas a brincadeira acabou por sair do controlo. O momento gerou tensão e não passou despercebido.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!