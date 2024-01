Brincadeira de mau gosto de Francisco Monteiro e Savate faz Márcia dormir no sofá? Assista ao momento

Há 2h e 51min

No Big Brother - Desafio Final,No quarto, Márcia diz a Monteiro para mudar de jogo e Monteiro diz que realmente devia adotar a linha de jogo do Zé Pedro. Quando Márcia se deita, Monteiro vai mandando algumas bocas relativas a Zé Pedro o que leva Márcia a exaltar-se e a gritar, pedindo para Monteiro a largar. As picardias continuam, com Márcia cada vez mais exaltada, chamando-o de palhaço. Depois de Márcia se deitar, Monteiro pergunta se ela quer ter um beijo de boa noite, mas Márcia diz para ele ir beijar as “amigas”... Entretanto Savate junta-se e pede uma beijuta a Monteiro. Agarra-se a Zaza e continua a implorar beijutas. Monteiro chateia Márcia e ela mostra vontade em sair da cama, mas ele garante que já parou. Savate diz que parece um telespectador, à espera que o beijo aconteça. Monteiro diz logo que não vai acontecer. Savate mostra ter uma excelente ideia e sugere que Márcia feche os olhos e pensa no Zé Pedro para conseguir beijar Monteiro. Noélia grita "Ó Savate". Monteiro desata-se a rir às gargalhadas e diz "não fui eu". Savate, que ri aos berros, pede desculpa. Noélia pede para Márcia não levar a sério porque ele é avariado. Márcia levanta-se, leva a almofada e sai do quarto. Enquanto sai, Márcia diz que não precisou de sair dali na passagem de ano e beijar as suas amigas (refere-se ao facto de Francisco ter beijado Joana numa discoteca na passagem de ano). Com Márcia fora do quarto, Savate diz que não queria criar isto, até porque não curte destas cenas. Quando chega à Sala, Antonio pergunta a Márcia se teve um arrufo e esta diz que não está para aturar Monteiro. Aida no quarto, Savate pede desculpas dizendo que não sabia que não podia tocar no nome de Zé Pedro e Monteiro diz que está tranquilo. De seguida, Monteiro vai ter com Márcia e ela culpa-o, porque se Savate disse o que disse, foi porque Zaza o deixou à vontade para tal. Márcia diz que não tem vontade de estar naquele quarto, de estar perto de Monteiro, mas Monteiro acha que é um exagero. Márcia está cansada de o aturar. Márcia diz que não vão ter ali uma discussão de casal porque eles não são nada um ao outro. Monteiro pede a Márcia para voltarem para a cama que é deles e Márcia diz "a cama não é nossa, a cama não é nada". Ele ri-se sem parar, mas ela não parece estar com paciência. Zaza pede muitas desculpas se ele brincou com o conteúdo errado. Márcia questiona qual é a moral dele para falar de quem quer que seja e ele dá-lhe razão. Márcia diz que ele não é mais que ela em nada e tem vergonha alheia de falar daquilo que Francisco faz para ter a lata de falar de Zé Pedro. Márcia diz "quem te dera a ti" e Monteiro fica preso a essa frase, mas diz que não devem entrar por aí. Márcia agradece. Já num tom mais leve, Márcia diz que o amorito ainda tem muito que crescer. Depois de muito tentar, Monteiro consegue convencer Márcia a juntar-se a ele na cama. Savate passa pelos dois e pede desculpa a Márcia.