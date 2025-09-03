Bruna admite ter sentido raiva de alguém dentro da casa… mas o nome revelado foi inesperado

No Big Brother Verão, Viriato não teve papas na língua e lançou a pergunta direta a Bruna: «Já sentiste raiva aqui na casa?» A resposta da concorrente surpreendeu: «Só de mim mesma.». Bruna recordou um momento difícil dentro da casa mais vigiada do país, uma situação que a deixou profundamente em baixo e fez com que ficasse zangada apenas consigo própria.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
