Bruna arrasa na prova de paladar e conquista acesso à liderança

No Big Brother Verão, a gala trouxe uma dinâmica divertida que colocou os concorrentes, à exceção do líder Afonso, à prova. De olhos vendados e com comida à frente, cada um tinha apenas 30 segundos para adivinhar o que estava a provar. Ana confundiu uma abóbora com uma batata, enquanto Jéssica experimentou um quiabo mas garantiu que era feijão-verde. Já Viriato provou espargos mas também disse que era feijão-verde. Bruna revelou paladar apurado ao identificar corretamente o aipo, e Miranda também acertou ao dizer que provava beterraba. No entanto, foi Bruna quem levou a melhor por ter dado a resposta mais rápida, conquistando assim o acesso à prova do líder.

