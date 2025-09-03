Bruna coloca questão mordaz a Catarina Miranda e a resposta surpreende todos

No Big Brother Verão, durante a manhã, os concorrentes são desafiados a responder a certas questões dentro da casa, propostas pelos colegas, Catarina Miranda foi desafiada a responder à questão: «Já tiveste pena de alguém aqui na casa?». A concorrente respondeu que já teve pena de Viriato. Veja o momento.

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo.

