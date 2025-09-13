No Diário do Big Brother, os finalistas estiveram em estúdio a falar sobre a experiência. Bruna também esteve presente e aproveitou para lançar uma farpa a Miranda. Veja tudo.
Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma»
Ontem às 18:45
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
Ontem às 19:54
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»
Ontem às 19:32
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»
Ontem às 19:32
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
Ontem às 19:32
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»
Ontem às 19:22
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»
Ontem às 19:15
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»
Ontem às 19:12
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»
Ontem às 18:54
Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja»
Ontem às 18:50
Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina»
Ontem às 18:38
Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada»
Ontem às 18:35
Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto
Ontem às 18:30
Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!»
Ontem às 18:25
Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar»
Ontem às 18:19
«Nunca precisei de limpar a minha imagem»: Kina responde à letra a Miranda e lança farpas mordazes
Ontem às 18:14
Miranda revira olhos e 'rasga' Kina: «Não gosto dela, não a acho boa pessoa»
Ontem às 18:14
Tensão continua cá fora. Viriato e Afonso em novo despique: «Cala-te e está calado!»
Ontem às 18:05
Viriato diz na cara de Catarina que ela teve soberba: «pagaste por isso»
Ontem às 18:00
Miranda de unhas afiadas contra Viriato: «se quiserem mais circo, têm de pagar ao palhaço»
Ontem às 18:00
«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica
Ontem às 17:53
«Pouca gente faz o que eu faço hoje em televisão»: Miranda orgulhosa do seu percurso
Ontem às 17:53
Miranda sem papas na língua: «Não são 30 mil euros que vão definir o meu futuro»
Ontem às 17:53
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda
Ontem às 01:02
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista
Ontem às 01:01
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother
Ontem às 00:58
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão
Ontem às 00:55
A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão
Ontem às 00:54
Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar
Ontem às 00:54
Percentagens renhidas! Catarina Miranda e Jéssica Vieira numa luta renhida
Ontem às 00:42
Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa
Ontem às 00:41
As doces palavras e a surpresa de Maria Botelho Moniz para o Big Brother
Ontem às 00:35
A surpresa do Big Brother que deixou Maria Botelho Moniz sem palavras
Ontem às 00:29
Avó de Catarina Miranda invade o palco do Big Brother Verão. O momento inesperado da final
Ontem às 00:29
Emocionada, Kina recebe largos elogios dos colegas do Big Brother Verão
Ontem às 00:23
Tente não rir com os momentos mais divertidos do Big Brother Verão
Ontem às 00:19
Emoções ao rubro! Saiba quem é o 3º classificado do Big Brother Verão
Ontem às 00:12
Concorrentes são surpreendidos com um prémio extra inesperado! Saiba tudo
12 set, 23:31
Kina lança indiretas na final do Big Brother Verão: «Fui o saco de boxe da casa»
12 set, 23:27
Luísa Abreu aponta faltas de educação na casa e Catarina Miranda reage
12 set, 23:27
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
12 set, 23:26
Bruna: «Posso não ter uma voz para algumas pessoas me ouvirem, mas...»
12 set, 23:17
Afonso Leitão fica em 4º lugar: Veja a reação de Catarina Miranda
12 set, 23:05
Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão
12 set, 23:05
Emocionado, Viriato Quintela revela ter tido sonho revelador com o pai sobre o Big Brother Verão
12 set, 22:45
Perante grandes elogios a Jéssica Vieira, Catarina Miranda reage
12 set, 22:40
Maria Botelho Moniz faz a Jéssica, a pergunta que todos querem saber: «O luto (do Afonso) ficou feito?»
12 set, 22:39
Tensão na final! Catarina Miranda e João Oliveira em conflito: «Gostavas de ser metade do que o Afonso é»
12 set, 22:30
Catarina Miranda arrasa ex-concorrente perande todos: «É extremamente mal educada»
12 set, 22:28
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»
12 set, 22:20
Mesmo na final, Afonso não responde à pergunta que todos querem fazer sobre sentimentos por Catarina Miranda
12 set, 22:14
Oeiras inteira grita por Jéssica Vieira! A finalista fica em lágrimas
12 set, 22:09
Enquanto Afonso Leitão fala, a multidão grita o nome de Jéssica em apoio! Veja as reações
12 set, 22:08
A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda
12 set, 22:05
Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis
12 set, 22:01
Nunca antes visto! Finalistas do Big Brother recebidos na final como verdadeiras celebridades
12 set, 21:57
Gritos, lágrimas e aplausos: A inesquecível entrada dos quatro finalistas do Big Brother Verão
12 set, 21:56
Os finalistas já estão no Parque dos Poetas! Veja a forma luxuosa como chegaram
12 set, 21:45
Ex-concorrentes marcam presença na grande final! Veja a entrada triunfal de cada um
12 set, 21:44
Isaltino Morais dá resposta inesperada a Maria Botelho Moniz e deixa a apersentadora sem reação
12 set, 21:35
A entrada apoteótica de Maria Botelho Moniz no Parque dos Poetas
12 set, 21:34