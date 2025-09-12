Bruna e Marta Cruz já se estão a preparar para a grande final do Big Brother Verão e contam tudo

No Big Brother Verão, Daniela Magalhães esteve em direto para acompanhar os bastidores da grande final. A repórter entrevistou Bruna e Marta Cruz, que já se encontram em plena preparação na maquilhagem, revelando a expectativa e a emoção que antecedem a última gala da edição de verão.

No dia da grande final, ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!