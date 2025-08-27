Bruna em lágrimas: «Isto aconteceu comigo...»

No Big Brother Verão, Afonso e Miranda criticam a postura das meninas da Casa perante Viriato. No Confessionário, Afonso confessa que Viriato seria um justo vencedor deste programa. Já a Bruna emociona-se com o seu percurso no programa e é elogiada pelos colegas.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!