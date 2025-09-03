VÍDEO SEGUINTE
Bruna faz balanço da sua passagem na casa e deixa recado a Afonso

No Especial do Big Brother Verão, Bruna entrou no confessionário e viu a sua VT da dinâmica em que encarnou uma fada. Sem surpresas, comentou: «nada me surpreendeu». Em conversa com Maria Botelho Moniz, a concorrente abriu o coração e fez um balanço da sua passagem pelo programa. Bruna afirmou que, para si, todos os colegas merecem ganhar, com exceção de Afonso. Ainda assim, garantiu que não se arrepende de nada, considerando que tudo foi uma aprendizagem: «fui amiga, leal, aconselhei…».

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

