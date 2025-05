Bruna Gomes mostra 'tesourinho' de Bernardo Sousa

Bruna Gomes, influencer digital brasileira e mulher do piloto de ralis madeirense Bernardo Sousa, partilhou recentemente um momento íntimo e nostálgico com os seus seguidores no Instagram. Nos stories, Bruna mostrou um cartão do piloto que contém uma fotografia da sua adolescência, revelando um lado mais pessoal e carinhoso da sua relação com Bernardo.