Bruna passada com Afonso Leitão: «Lidar com putos assim, não»

No Big Brother Verão, a tarde ficou marcada por mais um momento de tensão. Bruna abandonou a dinâmica após um confronto direto com Afonso Leitão. A cantora acusou o colega de faltar ao respeito e de agir com infantilidade por não a deixar expressar-se.

Catarina Miranda saiu em defesa do paraquedista, afirmando que Bruna não é imparcial nas suas intervenções. Mais tarde, a sós com Afonso, Miranda brincou com a situação, dizendo que só ela o aguenta, já que todos os outros acabam por abandonar as dinâmicas por sua causa.

Entretanto, em conversa privada com Bruna e Jéssica Galhofas, Viriato Quintela insultou os colegas, chamando-lhes “parasitas”. Já Catarina Miranda, no confessionário, condenou novamente a postura de Viriato, acusando-o de ter uma atitude intimidatória.

