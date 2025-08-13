Bruna promete guerra se Afonso e Miranda recuperarem a liderança: «Estou disposta a estar a pão e água»

No Big Brother Verão, Bruna, atual líder da casa, fez uma declaração clara e sem rodeios. Em caso de Afonso Leitão e Catarina Miranda retomarem a liderança, ela não hesitará em sabotá-los, mesmo que isso signifique passar por dificuldades: «Neste momento estou disposta a estar a pão e água».

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

