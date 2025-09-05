Bruna revela sonho que vai além da música

No Big Brother Verão, a manhã começou com uma dinâmica especial em que os concorrentes foram desafiados a revelar os seus maiores sonhos. Bruna abriu o coração e partilhou três desejos que a movem: viajar pelo mundo, poder ajudar e retribuir tudo o que o pai fez por ela e, por fim, alcançar reconhecimento e estabilidade no mundo da música.
A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.
Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
