Bruna sobre Afonso Leitão: «Gostava de o ver sozinho no jogo». Veja o momento

No Big Brother Verão, durante uma conversa no jardim entre Viriato, Bruna e Jéssica, a concorrente partilhou a sua visão sobre o percurso de Afonso Leitão no programa. Bruna confessou: «Gostava de o ver sozinho no jogo», mas lembrou que isso não foi possível, já que Miranda o escolheu como aliado logo no primeiro dia. A reflexão surgiu no contexto da dinâmica do pódio, que voltou a gerar debate na casa.

Esta semana, três concorrentes estão em risco. O seu voto pode fazer toda a diferença. Vote para Salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Viriato Quintela – 761 20 20 13

Ana Duarte – 761 20 20 17

Em segundos, tudo pode mudar. Acompanhe de perto o que acontece dentro da casa mais vigiada do País.