Bruno de Carvalho ficou completamente transtornado e não quis prestar declarações à saída da casa do Big Brother Verão. O concorrente doi expulso diretamente após ter dado um pontapé ao colega Afonso Leitão. Veja aqui o que aconteceu assim que Bruno de Carvalho foi expulso diretamentye do reality show da TVI.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Bruno de Carvalho completamente transtornado. O que aconteceu após ser expulso diretamente
- Há 3h e 8min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
00:44
Bruno de Carvalho completamente transtornado. O que aconteceu após ser expulso diretamente
Há 3h e 8min
03:20
Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»
Há 1h e 48min
03:58
O conflito explodiu: «Eles querem matar os Cale, mas a gente continua aqui firme e de pé»
Há 1h e 59min
03:40
Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos»
Há 2h e 5min
03:08
Emoções à flor da pele: Bruna num pranto após conflito na casa
Há 2h e 14min
01:34
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother
Há 2h e 17min
02:53
Kina desmorona-se em lágrimas: «Ninguém me tratou desta maneira na minha vida. Nem sei como agir»
Há 2h e 21min
01:11
Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta
Há 2h e 28min
02:59
Maria Botelho Moniz deixa recado forte aos concorrentes:«Somos todos melhores do que isto»
Há 2h e 32min
15:14
Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens
Há 2h e 34min
04:19
Kina atinge limite com Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Sou vítima deles os dois»
Há 2h e 38min
02:26
Sanção aplicada! Fábio Paim paga caro após discussão com Catarina Miranda
Há 2h e 45min
06:40
«Eu estou arrependido»: Fábio Paim assume responsabilidade após conflito
Há 2h e 48min
02:57
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos
Há 2h e 52min
02:24
Kina recusa-se a aceitar atitude agressiva: «Não estou de acordo com o que ele fez»
Há 2h e 54min
01:15
Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»
Há 3h e 6min
04:33
Sem despedidas. Bruno de Carvalho abandona a casa mais vigiada do País
Há 3h e 7min
04:33
Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão
Há 3h e 8min
02:30
Ana Duarte atira a Afonso Leitão: «colocar palavras na minha boca, não te admito nem a ti, Afonso, nem a ninguém.»
Há 3h e 14min
07:04
Como nunca a viu. Maria Botelho Moniz coloca os concorrentes na ordem. «Acabou! É tolerância zero»
Há 3h e 20min
00:35
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
Há 3h e 21min
07:04
Bruno de Carvalho quebra o silêncio e explica o polémico ‘tropeção’ em Afonso Leitão
Há 3h e 21min
01:37
Grita-se agressão na casa. As imagens polémicas do 'tropeção' de Bruno de Carvalho e Afonso Leitão
Há 3h e 31min
02:29
Maria Botelho Moniz dá puxão de orelhas: «A única coisa tranquila que eu tenho para anunciar são os nomeados»
Há 3h e 33min
09:29
«Tu és um badameco»: Catarina Miranda explode contra Viriato Quintela
Há 3h e 39min
04:21
Conflito explosivo! A discussão que fez tudo virar caos na casa mais vigiada do País
Ontem às 20:07
05:38
Desistência em bloco? Provocações e conflitos podem mudar tudo no Big Brother Verão
Ontem às 19:59
03:50
Fim da liderança e confronto: Bruno de Carvalho critica postura de Catarina Miranda
Ontem às 19:49
08:25
Adriano Martins dispara: «Cegos, ciumentos e invejosos do protagonismo do Afonso e da Catarina Miranda»
Ontem às 19:43
06:26
Tensão máxima! Fábio Paim deixa aviso a Catarina Miranda: «Ela vai perceber com quem se meteu»
Ontem às 19:32
04:33
Jéssica Vieira mostra lado implacável: «Só me engana uma vez quem eu deixo»
Ontem às 19:11
08:23
Já é conhecida a prova semanal e envolve... praia
Ontem às 19:06
01:41
«Não prestas»: Kina explode e é levada ao limite em acesa discussão com Catarina Miranda
Ontem às 18:47
04:12
Catarina Miranda não aceita pontuação negativa e responde à altura com farpas afiadas
Ontem às 18:43
03:10
Catarina Miranda revela ritual «anti-bruxedo» e deixa Afonso Leitão em pânico
Ontem às 18:27
03:27
Primeiro beijo de Catarina Miranda e Afonso Leitão agita o Última Hora
Ontem às 18:22
01:02
Última Hora! Há um concorrente que quer desistir do Big Brother Verão
Ontem às 18:13
06:51
Viriato Quintela não poupa Catarina Miranda: «Ontem foi bom para mim e mau para vocês»
Ontem às 18:11
02:40
Farpas e tensão! Afonso e Viriato trocam acusações e Big Brother é forçado a intervir
Ontem às 17:14
04:10
Divisão de tarefas gera faíscas: Catarina Miranda reage a atitude da líder
Ontem às 17:09
02:56
Guerra sem filtros! Kina ataca Catarina Miranda: “Fecha a boca que está-me a cheirar mal aqui”
Ontem às 16:56
05:59
Ameaças de morte? Kina acusa Catarina Miranda após troca de farpas explosiva
Ontem às 16:44
06:41
Jéssica Vieira desarma tensões com frase marcante: «Toda a gente quer sair daqui erguido»
Ontem às 16:11
06:16
Reza ou provocação? De joelhos, Kina surpreende com gesto dirigido a Catarina Miranda e Afonso Leitão
Ontem às 16:02
02:47
Catarina Miranda lança farpa explosiva: «Agora toda a gente nesta casa me quer agredir?»
Ontem às 15:31
01:15
Catarina Miranda acusa concorrente do pior: «Depois de me ter tentado bater e me ter empurrado»
Ontem às 15:22
04:46
Farpas na cozinha! Kina ataca Catarina: “És uma cobra venenosa”
Ontem às 15:08
05:47
A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina
Ontem às 14:23
01:01
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
Ontem às 14:11
03:52
Viriato chora com tema sensível que o destruiu
Ontem às 12:28
06:11
Desistência coletiva? Viriato Quintela chega ao limite
Ontem às 11:53
01:24
Momento romântico inesperado. Viriato declara o seu amor a Ana
Ontem às 11:46
02:05
Catarina Miranda não tem limites e faz gesto picante para Afonso
Ontem às 11:09
06:44
Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»
Ontem às 10:50
04:19
Tudo passado e em lágrimas de desespero. O relato da noite de terror na casa
Ontem às 10:38
02:39
Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»
Ontem às 10:33
03:07
O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira
Ontem às 09:51
08:22
Viriato denuncia farsa de Catarina Miranda e Afonso: «Querem impingir esta história»
Ontem às 09:18
05:15
Farsa entre Catarina Miranda e Afonso? «Isto não é um par de namorados, nem que a vaca tussa»
Ontem às 09:12
01:07
Tudo dito na cara. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda
Ontem às 08:41
08:02
Ex-mulher e 'Atual' de Afonso pegam-se na cadeira quente, mas é a cara do concorrente que se torna viral
Ontem às 08:40