Bruno de Carvalho despreza Afonso Leitão: «Ele sempre será isto...»

Na cozinha, o ambiente aquece entre Afonso Leitão e Bruno de Carvalho. O paraquedista questiona a presença de Bruno no programa, e Jéssica Vieira acaba por fazer a mesma pergunta em relação ao ex-namorado.

Catarina Miranda acusa Bruno de ter feito no Big Brother Famosos exatamente o que ela está a fazer com Afonso, não compreendendo a sua indignação. Bruno reage, dizendo que Afonso nunca chegará aos seus calcanhares, e os dois trocam acusações.

Jéssica e Catarina acabam também por se envolver num bate-boca, depois de Catarina admitir que gostava de ter o ex-namorado na casa. Jéssica responde que já tem o seu atual e assume que se sentiu desiludida com Catarina. A chef, por sua vez, afirma que nem sequer conhecia a adversária. Jéssica termina o confronto revelando que é a ex do atual namorado de Catarina.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

