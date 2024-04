Bruno de Carvalho fala sobre a maior fragilidade da sua vida e confessa: «Sou apegado e quero continuar assim»

No «Goucha», recebemos Bruno de Carvalho, ex-concorrente do Big Brother Famosos e ex-presidente do Sporting Clube de Portugal. O nosso convidado fala-nos dos problemas de saúde que afetaram os seus pais e de como isso alterou a sua perspetiva de ver a vida. Em estúdio, o nosso convidado explica-nos como está a lidar com a finitude da vida dos pais e como isso é uma das suas maiores fragilidades. O ex-concorrente revela que, independentemente dos conselhos que recebe, este quer continuar a ser 'apegado' e que não nasceu para ser 'ermita' e para 'viver sozinho'.