Bruno de Carvalho faz balanço do jogo e aconselha Jéssica «Não te metas no enredo outra vez»

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira e Bruno de Carvalho conversam na piscina. O concorrente faz um balanço do jogo e aconselha Jéssica «Não te metas no enredo outra vez», que está convicta que esse triangulo não vai voltar a aparecer.
Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18