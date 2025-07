Bruno de Carvalho grita e tenta tirar Afonso Leitão do sério com encenação tensa: «Oh mãe...»

Durante uma conversa acesa no Big Brother Verão, Bruno de Carvalho não poupou nas palavras e lançou uma farpa inesperada a Afonso Leitão. Com ar provocador, comparou o colega a um iogurte com prazo de validade, insinuando que a sua presença na casa está por um fio. Momentos a seguir Bruno de Carvalho acusa o concorrente de ser imaturo e encena algo único.

É noite de gala no Big Brother Verão e a de hoje promete deixar todos colados ao ecrã! Com Maria Botelho Moniz ao leme, prepare-se para uma noite recheada de reviravoltas, emoções à flor da pele e surpresas que ninguém está à espera.

Quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa… e é o público que decide quem continua na casa.

