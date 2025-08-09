No Big Brother Verão, durante a gala deste domingo, assistimos a imagens intensas de confrontos entre Bruno de Carvalho, Afonso e Catarina Miranda. Bruno de Carvalho insulta Catarina e Afonso sem piedade. Na sala, os dois reagem.
Esta noite, o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!