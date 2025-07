No Big Brother, após um Especial marcado por uma expulsão direta, Bruno de Carvalho parte para cima de Jéssica e recebe resposta: «Não te vires para os meus lados».

Daniela Ventura foi expulsa diretamente do Big Brother Verão. Uma decisão drástica que foi justificada pela Voz: «Ao longo dos últimos dias foram repetidamente ultrapassados os limites do respeito», explicou a Voz. «Foi a questão dos limites e da boa-educação que já vinha de há muito».

Veja no vídeo todas as imagens desta expulsão direta, que aconteceu após uma feia discussão, com troca de insultos graves, entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho.