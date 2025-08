Bruno de Carvalho pronuncia-se sobre alegadas mensagens trocadas com Daniela Santos

A gala do Big Brother Verão começou com discussão! Um boato de que Bruno de Carvalho já tinha trocado mensagens com segundas intenções com Daniela Santos surgiu na casa e gerou grande falatório. Agora, na gala de domingo à noite, o tema voltou a ser debatido, com Bruno a negar alguma vez tê-lo feito.

Afonso Leitão, Catarina Miranda, Kina, Daniela Santos e João Oliveira estão nomeados, mas apenas quatro continuam em jogo. O público é quem decide.

Continue a votar no seu favorito para salvar:

Afonso Leitão – 761 20 20 01

Catarina Miranda – 761 20 20 05

Kina – 761 20 20 08

Daniela Santos – 761 20 20 16

João Oliveira – 761 20 20 19