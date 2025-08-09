Bruno de Carvalho provoca Afonso Leitão com frase polémica... e fá-lo a cantar!

No Big Brother Verão, Bruno de Carvalho provocou Afonso Leitão com referências polémicas ao seu passado fora da casa. A cantar, atirou: «Afonso Leitão, pode sair»
As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18
